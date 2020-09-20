 

Список “Слуги народа” на выборах в Киевсовет возглавила жена главы МИД Кулебы

20.09.2020, 17:45, Новости дня

Координатор создания сквера Небесной сотни, руководительница общественной организации “Город-сад”, жена министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Евгения возглавила список партии “Слуга народа” на выборах в Киевсовет. Об этом она сообщила в Facebook 20 сентября.

“Есть гипотеза, что, находясь во власти, ты имеешь больше возможностей и можешь сделать больше. Решила эту гипотезу проверить. Я иду в Киевсовет во главе команды партии “Слуга народа”, – написала она.

Как передает корреспондент издания “ГОРДОН”, кроме Кулебы, сегодня на конференции политсилы назвали имена таких кандидатов в депутаты:

правозащитник и юрист Михаил Присяжнюк;
юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр;
дзюдоист Георгий Зантарая;
благотворительного фонда “Культурные новации”, бизнесмен Владислав Трубицын;
правозащитник и предприниматель Юрий Федоренко;
общественный деятель, глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селик;
замминистра образования и науки Андрей Витренко;
призер Олимпийских игр по легкой атлетике Елена Говорова;
популяризатор науки Ксения Семенова;
руководитель ОО “Ветеранское дело”, ветеран Алексей Киселев;
президент Ассоциации шеф-поваров Украины Игорь Брагин.

Є гіпотеза, що перебуваючи у владі ти маєш більше можливостей і можеш зробити більше. Вирішила цю гіпотезу…

Posted by Zhenya Kuleba on Pühapäev, 20. September 2020

На должность мэра “Слуга народа” выдвинула нардепа Ирину Верещук.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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