В Гродно белорусские силовики задержали беременную женщину. Видео

20.09.2020, 17:45, Новости дня

20 сентября в белорусском городе Гродно силовики задержали женщину, которая предупреждала их о своей беременности, и силой засунули ее в автозак. Об этом сообщает “Радыё Свабода”.

ОМОН проводил задержания участников акции протеста.

Женщина по имени Вероника рассказала, что через некоторое время ее отпустили. В автозаке вместе с ней были еще четыре женщины.

“Мне поцарапали руки. У меня, скорее всего, будут синяки на руках, потому что тянули меня: сначала один человек (или не человек), потом еще двое”, – отметила она.

По данным “Радыё Свабода”, Вероника находится на 30-й неделе беременности.

ВИДЕОВидео: Радыё Свабода / YouTube

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов.

За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами. По его словам, Украина вместе с США, Польшей, Литвой и Чехией 10 лет готовилась “к нынешнему времени “Ч”.