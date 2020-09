У метеорологов закончились имена для обозначения атлантических штормов

20.09.2020, 17:45, Новости дня

2020 год стал настолько богат на тропические штормы, что у метеорологов закончились имена, которые они используют для обозначения этих явлений. Об этом 18 сентября написал в Twitter американский ученый Майкл Вентрис.

По традиции штормам, которые формируются в Атлантическом океане, дают мужские и женские имена, начинающиеся с 21 буквы английского алфавита (кроме X, Y и Z). После того, как очередная тропическая депрессия переросла в шторм (21-й с начала года), ей присвоили имя “Уилфред” (Wilfred).

“Мы официально переходим на греческий алфавит для обозначения новых штормов. Всего лишь второй раз в истории будем использовать греческий алфавит. 2005 год был первым”, – сообщил Вентрис.

There it is, our 21st tropical cyclone of the 2020 Atlantic season! 98L has spawned into Tropical Storm #Wilfred. We are officially moving into the Greek Alphabet for any additional new storms. This is the second time in history we’ll be using the Greek Alphabet. 2005 was 1st. pic.twitter.com/uvcIB1y9LS

— MJVentrice (@MJVentrice) September 18, 2020

Через несколько часов он сообщил о формировании шторма “Альфа” в восточной Атлантике и шторма “Бета” над Мексиканским заливом.

“Осталось всего пять штормов до того, чтобы зафиксировать самый активный сезон ураганов за всю историю наблюдений”, – написал ученый.

With the development of SS #Alpha and soon to be Tropical Storm #Beta over the Gulf of Mexico, we are just five additional storms away from tying the most active Hurricane Season on record: 2005. pic.twitter.com/CJWHqlOeiv

— MJVentrice (@MJVentrice) September 18, 2020

Как пишет сайт phys.org, в 2005 году над Атлантикой сформировались 28 штормов. Самыми мощными были ураганы “Катрина” и “Вильма”, опустошившие Луизиану и Флориду соответственно. С тех пор эти имена были исключены из перечня возможных.

В сентябре 2020 года на юго-восточное побережье США обрушился ураган “Салли”.

Ураган “Лаура”, пронесшийся по Луизиане в конце августа, стал сильнейшим ураганом в истории штата. Его жертвами стали 16 человек. Скорость ветра достигала 241 км/ч.