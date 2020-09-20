 

Принудительная “украинизация” школ Зеленским привела к протестам педагогов: Родители плачут

20.09.2020, 17:43, Разное

Так, начатая еще при экс-президенте Незалежной Петре Порошенко принудительная “украинизация” школ обернулась настоящим скандалом в Херсонской области. Местные директора школ, педагоги и родители учеников пришли в ужас от качества учебных материалов на украинском языке, что вызвало протест среди жителей региона.

Экс-депутат Верховной рады Украины от Херсонской области Алексей Журавко рассказал, что в ходе беседы с ним 80% жителей региона выразили желание вернуть обучение на русском языке. По словам Журавко, родители школьников массово пишут жалобы на директоров образовательных учреждений. В них они говорят о том, что в новых материалах украинский язык исковеркан настолько, что учить по ним детей попросту невозможно. При этом учителя увольняются с работы из-за низкой зарплаты и тяжелых условий труда.

Директор одной из школ, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала, что в пособиях от Министерства образования Украины искажаются исторические факты, а качество материалов оставляет желать лучшего. Более того, содержащиеся в них тексты на украинском языке попросту написаны безграмотно.

“Родители плачут, умоляют нас, пишут заявления, чтобы русский язык оставили и преподавали. Нас просто ломают через колено и навязывают тотальную украинизацию”, – призналась руководитель образовательного учреждения.



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