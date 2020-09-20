 

Литва начнёт борьбу с русскоговорящими попугаями

20.09.2020, 17:02, Разное

Власти Литвы приняли ряд поправок к закону «О защите государственного языка», согласно которому хозяева говорящих попугаев, владеющих только русским языком, должны будут ежемесячно выплачивать штраф в размере 350 евро, либо сдать своего питомца в центр перевоспитания. Закон также запрещает «обучение птиц рода Попугаеваые (Psittacidae) языку государства-оккупанта».

По данным Вильнюсского института орнитологии им. Эрихиса Хартманниса, до 85% попугаев на территории Литвы не владеют государственным языком, при этом ещё 14% птиц являются двуязычными. Как считают учёные, русскоговорящие птицы нередко отнимают корм и гнездовья у попугаев, использующих в общении преимущественно литовский язык, а также силой заставляют птенцов, владеющих литовским языком, переходить на русский. На борьбу с птицами-угнетателями литовские власти выделили 2,1 млн. евро.

«Русскоговорящий попугай создаёт у литовских граждан, в особенности детей, обманчивый образ дружелюбного русского. Птицы говорят детям «привет», «давай дружить» и «Попка хороший», а не «мы вас уничтожим» и «Литвы не должно быть на карте», тем самым подменяя в детском сознании образ русских на положительный. Мы не позволим кремлёвской пропаганде обмануть наше молодое поколение. Все попугаи, чьи владельцы откажутся платить штрафы, будут помещены в особые концентрационные центры перевоспитания, где им будет прививаться правильное патриотическое мировоззрение», — сказал директор института Германис Рейнхаускас.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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