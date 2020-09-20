 

Суд в США не разрешил удалять WeChat с платформ Google и Apple

20.09.2020, 16:51, Новости дня

Суд в США приостановил действие решения американского Министерства торговли об удалении китайского приложения WeChat из магазинов приложений Google, Apple и других американских корпораций.

По информации Reuters, судья Лорел Билер приняла к рассмотрению иск пользователей WeChat, передает РИА «Новости». 

Отмечается, что судья в постановлении заявил, что требование к Apple и Google об удалении WeChat заблокировано.

Напомним, 15 августа глава американской администрации Дональд Трамп подписал указ об ограничении работы китайского мобильного приложения TikTok в США. Неделей ранее Трамп подписал исполнительные указы «о борьбе с угрозой» китайских мобильных приложений TikTok и WeChat. Указ «О борьбе с угрозой TikTok» запрещает сделки с компанией-владельцем TikTok ByteDance «в юрисдикции США».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Соединенные Штаты проводят настоящий рейдерский захват, чтобы заполучить технологические достижения Китая.



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