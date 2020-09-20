 

В iOS 14.2 появился сервис распознавания музыки

20.09.2020, 16:50, Новости дня

Эксперты сообщают о новой функции для распознавания музыки, которая появилась в бета-версии операционной системы iOS 14.2. Речь идет о расширенных возможностях сервиса Shazam, которые обеспечили специалисты из Apple.

По информации разработчика, суть функции состоит в том, чтобы получить возможность предварительного прослушивания аудиофайлов без необходимости устанавливать специальное приложение. Таким образом, прослушать музыку можно будет, сделав всего несколько касаний на панели управления.

Напомним, что Apple приобрел сервис Shazam два года назад, заплатив за него 400 млн долларов США. С тех пор специалисты «яблочной» компании занимаются интеграцией сервиса в операционную систему iOS.



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