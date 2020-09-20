 

Холдинг «Росэлектроника» научился перерабатывать жесткие диски

20.09.2020, 16:50, Новости дня

К разработке новой технологии причастны холдинг «Росэлектроника», являющийся составной частью «Ростех», а также компания «Спецмагнит». Специалисты вышеназванных предприятий разработали особую технологию, благодаря которой появилась возможность перерабатывать жесткие диски и накопители.

Как сообщают разработчики, речь идет не столько о безотходной утилизации таких устройств, сколько о возможности использовать повторно основную часть компонентов, из которых состоят жесткие диски.

Отечественные специалисты сумели создать технологию переработки магнитов, что и стало основой для предлагаемого решения, пояснили в «Ростехе». На выходе будут получать «чистые» магниты, а также слитки из железа и алюминия.



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