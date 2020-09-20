Названы основные признаки старения смартфона

20.09.2020, 16:50, Новости дня

По словам руководителя агентства Telecomdaily Дениса Кускова, если в вашем смартфоне начинает быстро садиться батарея, это указывает на то, что аппарат уже устаревает.

Не стоит винить сам аккумулятор. В большинстве случаев его замена лишь частично решает проблему, которая вскоре снова проявляется. Ведь устаревшие смартфоны всегда потребляют больше энергии. Им сложнее справиться с современным приложениями.

Кроме того, явным признаком старения является отсутствие поддержки предлагаемых обновлений и приложений. Устаревшие смартфоны чаще перегреваются и начинают зависать. Если все это происходит, лучше всего сразу приобрести более современную модель. Как отмечает эксперт, иногда аппараты начинают устаревать уже через год после покупки.