 

Мирзаянов: на восстановление Навальному потребуется год

20.09.2020, 16:25, Новости дня

Бывший советский химик, ныне живущий в США, считает, что Алексею Навальному для восстановления здоровья потребуется примерно один год. Вил Мирзаянов, один из разработчиков ядовитого вещества "Новичок", извинился в эфире телеканала "Дождь" перед Алексеем Навальным. "Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — по разработке этого вещества, которым он отравился".

"Похоже, все симптомы он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров", – сказал Мирзаянов.

По мнению Мирзаянова, ситуация с невозможностью написать слова на доске, о которой рассказал Навальный, связана с проблемами передачи сигналов от головного мозга к функциональным органам, поскольку молекулы "Новичка" препятствуют расщеплению белка, отвечающего за передачу таких сигналов.



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