 

Тихановская пригрозила обнародовать личные данные белорусских силовиков

20.09.2020, 16:23, Разное

На мирные демонстрации силовики ответили новыми задержаниями. Некоторые СМИ писали, что в наручники заключили даже 73-летнюю пенсионерку. Лидер белорусской оппозиции и бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала освободить всех задержанных активистов. В противном случае её сторонники обнародуют личные данные силовиков, которые исполняют бесчеловечные приказы президента страны Александра Лукашенко.

Происходившее на митингах Тихановская назвала “произволом”. Она также отметила, что задержание демонстрантов проводится в грубой форме. При этом протестующих зачастую “скручивают” люди в форме, на которой даже нету опознавательных знаков.

“Вам ещё придётся посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать”, – подчеркнула Светлана Тихановская в обращении, опубликованном в ее телеграм-канале “Пул Первой”.

В МВД Белоруссии заявили, что располагают всеми необходимыми средствами для установления виновных в утечке персональных данных правоохранителей в Сеть.

Ранее оппозиционные белорусские СМИ опубликовали перечень личных данных более тысячи силовиков. В списке были указаны даты рождения, должность и место работы правоохранителей. В частности, там имелась информация об офицерах специального подразделения МВД Белоруссии “Алмаз”.



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