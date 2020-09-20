Ученые рассказали, какая еда продлевает жизнь

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20.09.2020, 16:17, Разное

Ученые из США рассказали, какую еду нужно употреблять, чтобы продлить свою жизнь. По их словам, основным источником необходимых микроэлементов и витаминов является пища.
Ученые связали употребление еды с регуляцией иммунной системы. В ходе проведения исследования они сопоставили ограничение того, какое количество и какой пищи ест человек. Ограничение суточной нормы килокалорий уменьшает активность регуляторного белка, который получил название р38. Он способствует запуску цепной реакции, а она уменьшает воспалительный процесс. Если говорить о гиперактивной иммунной системе, то она приводит к развитию ряда проблем со здоровьем.

Научные сотрудники сформировали модель иммунной системы, чтобы отследить все происходящие изменения. Главным фактором старения является хроническое воспаление. Считается, что увеличить продолжительность жизни может диета с ограниченным числом калорий. Женщинам в сутки рекомендуется употреблять до 2000 калорий в день, а мужчинам 2500.

В рационе должны присутствовать фрукты, овощи, орехи, белки и бобовые. Если человек будет часто есть сладкое и продукты с повышенным содержанием соли, то процесс старения начнется раньше.



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