 

В Москве могут почтить память Михаила Борисова специальной табличкой

20.09.2020, 16:17, Разное

В Москве могут почтить память Михаила Борисова специальной табличкой. Данная инициатива уже получила предварительную поддержку в Гордуме столицы.
Глава комиссии по вопросам культуры Евгений Герасимов отметил, что вначале жильцы дома должны выступить с предложением о размещении соответствующего знака. Он добавил, что власти города готовы поддержать предложение, но только в случае действия по закону. Герасомв считает, что жители домостроения понимают, каким талантливым и располагающим человеком был один из их соседей, пишет НТВ.

Самочувствие 71-летнего Михаила Борисова ухудшилось во время пребывания на съемочной площадке. Телеведущий был экстренно доставлен в медучреждение, после чего врачи ввели его в состояние искусственной комы, а также подключили к ИВЛ. Спасти жизнь Борисова в итоге не удалось.



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