Певица Валерия рассказала о своих отношениях с бывшей женой Пригожина

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20.09.2020, 15:53, Разное

Известная российская певица Валерия рассказала, в каких отношениях находится с бывшей женой своего мужа Иосифа Пригожина. Артистка не может понять, в какой момент жизни экс-супруга продюсера Лейла Фаттахова и ее дочь Елизавета стали для нее родными и близкими.
По словам Валерии, подобные взаимоотношения не вписываются общепринятые рамки. Зачастую артистка видит, что эта тема постоянно поддается критике, многие ищут подвох, чтобы проявить свою злобу.

Бывшую жену Пригожина и дочь Елизавету знаменитость назвала родными и близкими по духу людьми. Валерия поблагодарила продюсера за то, что они есть в ее жизни.

В комментариях к публикации певица и Елизавета Пригожина обменялись смайлами в виде сердечек и поцелуев. Лейла Фаттахова, в свою очередь, подтвердила словам артистки об искренних и настоящих чувствах. Поклонники заявили, что Валерия является очень мудрой женщиной. В то же время нашлись и те, кому стала непонятна такая модель поведения.



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