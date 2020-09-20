 

Сын певицы Валерии рассказал о своем первом “незаконном” бизнесе

20.09.2020, 15:53, Разное

Сын известной российской певицы Валерии Арсений Шульгин fподелился информацией с фолловерами о своем первом бизнесе, которым занимался незаконно. Пост на эту тему он обнародовал в Instagram.
Еще в начальной школе сын Валерии начал пробовать себя в качестве предпринимателя. Сообщается, что своим одноклассникам он продавал поддельные часы. Финансово независимым Арсений Шульгин стал в 16-летнем возраст. Тогда молодой человек начал жить отдельно от звездной мамы.

Когда Арсений Шульгин ходил в школу, то скупал фальшивые часы, похожие на продукты известных брендов. Перепродавал товар он по завышенным ценникам. Когда мальчик похвастался перед мамой заработанными деньгами, та попросила его идти учиться и не позорить ее имя.

В концеа августа нынешнего года сын Валерии женился на своей избраннице Лиане Волковой. Певица и ее супруг Иосиф Пригожин не участвовали в организации мероприятия, поскольку за все Арсений Шульгин заплатил самостоятельно, пишет портал iReactor.



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