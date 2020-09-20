 

Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией

20.09.2020, 15:30, Новости дня

Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Республикой Корея, гражданам этих стран разрешат въезд на территорию России, сообщила пресс-служба российского кабмина.

Гражданам этих государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран, сообщается на сайте правительства. 

Полеты будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. Авиасообщение с Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск) возобновится 21 сентября, с Южной Кореей (Сеул) – 27 сентября.

Международное авиасообщение РФ постепенно начала возобновлять с рядом стран еще с 1 августа. На данный момент россияне могут полететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Черногорию, Абхазию и Польшу.



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