Басков не верит в том, что Брухунова и Петросян стали родителями

20.09.2020, 15:17, Разное

Известный российский певец Николай Басков не верит, что комик Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова стали родителями. Своими мыслями по этому поводу артист поделился с журналистами программы «Ты не поверишь».

Николай Басков пошутил, что необходимо провести генетическую экспертизу, чтобы понять, точно ли своего ребенка Петросян держит на руках. Сам же юморист отказываться давать комментарии на эту тему.

О том, что у комика родился сын, стало известно в день его 75-летия. Мальчик, которого родители назвали Ваган, появился на свет минувшей весной. Юбилей Петросян решил не отмечать, этот день он провел в офисе, где сотрудники в качестве поздравления преподнесли ему торт. Лакомство коллеги съели под бутылку хорошего вина, а потом пошли работать.

Петросян привык отмечать юбилеи, демонстрируя свои достижения. Этим планам помешала пандемия коронавируса, пишет портал «ГлобалМСК».