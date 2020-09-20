Парапсихолог назвал «опасным» имя сына Петросяна

20.09.2020, 15:17, Разное

Парапсихолог Сергей Бобырь оценил имя, которое для своего долгожданного сына выбрали Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова. Мальчика назвали в честь дедушки по линии отца Ваган. Сам же специалист считает это имя «опасным».

В последние дни общественность только и обсуждает о том, что 75-летний Евгений Петросян снова стал отцом. Рождение наследника артист скрывал несколько месяцев. По словам Татьяны Брухуновой, мальчик появился на свет минувшей весной.

Многие отметили, что малышу дали довольно необычное имя. О нем высказался парапсихолог Сергей Бобырь. В интервью порталу «5-tv» он заявил, что имя не подходит младенцу, поскольку оно затмевает уникальность и неповторимость. Не исключено, что в будущем мальчику придется столкнуться со всеми неприятностями.

Специалист назвал имя человека «специальным кодом» с информационной и вибрационной матрицей. Он считает, что пришедшей душе не подходит то, как ее назвали. Имя Ваган блокирует определенные области жизни, поэтому мальчику будет сложнее, нежели другим.