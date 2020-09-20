 

Правоохранительные органы нашли смертельный яд в посылке для Трампа

20.09.2020, 15:00, Разное

Правоохранительные органы США на этой неделе перехватили посылку, адресованную президенту США Дональду Трампу. В ней содержался сильнодействующий смертельный яд рицин. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

Секретная служба и ФБР начали расследовать это дело. Отмечается, что после обнаружения посылки было проведено два теста, и они подтвердили присутствие в ней рицина. Почта, которая направлялась на имя Трампа, сейчас проверяется и сортируется вне резиденции президента США.

Напомним, в 2018 году два почтовых отправления, содержащие рицин, пришли в Министерство обороны. По информации Fox News, посылки предназначались для шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и главы военно-морских операций ВМС США адмирала Джона Ричардсона.

Рицин — высокотоксичное вещество, при его попадании в организм у человека начнется тошнота, рвота, внутреннее кровотечение, что в итоге может привести к отказу органов и смерти.

Президент США Дональд Трамп выдвинулся на второй президентский срок. Выборы нового президента пройдут 3 ноября. Основным соперником Трампа является демократ Джо Байден.

ОБНОВЛЕНО

ФБР подтвердило, что начало расследовать это дело, и заявило, что в настоящий момент угрозы общественной безопасности нет.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / Анна Седокова после воровства помощницы обратилась за помощью к психологу

05.09 / Мнение: Кого Геннадий Зюганов назвал «остальной сволочью»

30.07 / Выручка Samsung в сегменте смартфонов упала на 18 %

31.07 / Компания Xiaomi презентовала в России фитнес-браслет Mi Smart Band 5

04.09 / Объявлено о жертве взрыва в центре Тбилиси

16.07 / Звезде “Великолепного века” Озану Гювену грозит 13 лет тюрьмы

21.07 / Заброшенный рудник на Урале заливает окрестности серной кислотой

02.09 / Поклонники восхитились фигурой 54-летней Салтыковой в «умном» полупрозрачном купальнике

13.08 / Флот «инопланетных кораблей» появился в небе над Китаем

21.08 / Позывной «Зульфикар»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска