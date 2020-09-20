Сергей Жуков признался в боязни коронавируса

20.09.2020, 14:53, Разное

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков признался подписчикам, что боится коронавируса. Пост на эту тему он обнародовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Сергей Жуков боится подхватить COVID-19 даже сейчас, когда власти сняли большинство ограничений, а вторая волна пока не наступила. Артист не снимает защитную маску, когда находится в местах скопления людей, постоянно носит с собой дезинфектор. Без лишней надобности солист «Руки вверх!» и вовсе старается не выходить из дома.

Непосредственной работой артиста является выступление перед публикой. На сегодняшний день по-прежнему запрещены массовые мероприятия и большие концерты. Однако знаменитости могут давать частные выступления в клубах и посещать телевизионные съемки. В павильонах присутствуют очень много людей. Жуков регулярно сдает тест на коронавирус, но пока все результаты были отрицательными.

Артист обрадовался новости о том, что российские специалисты разработали вакцину против COVID-19. Сейчас десять стран изучают опыт РФ в данной области. Жуков также поинтересовался у фолловеров, готовы ли добровольно сделать прививку против инфекционного заболевания.