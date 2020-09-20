 

Земле грозит засуха

20.09.2020, 14:45, Новости дня

Если средняя температура на планете повысится еще на полградуса, землянам грозят новые климатические катаклизмы. К такому выводу пришли ученые из Токийского университета, создавшие новую модель развития ситуации при продолжающемся глобальном потеплении.

В частности, японские исследователи считают, что в результате повышения температуры на столь незначительное значение, частые засухи станут возникать в основных сельскохозяйственных регионах, включая Южную Америку, юг Африки, Западную Европу и Австралию.

В этом случае возникнет острый дефицит продуктов питания, который станет следствием частой гибели урожая. При быстром росте населения планеты это настоящая катастрофа, говорят ученые.



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