Человеческий мозг справляется с запоминанием нового слова за несколько часов

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20.09.2020, 14:45, Новости дня

О результатах данного исследования сообщил научный журнал Frontiers in Neuroscience. Исследователи выяснили, что для запоминания нового слова человеку в среднем необходимо несколько часов.

Ученые провели эксперимент, во время которого выдуманные псевдослова просили запомнить добровольцев. Та часть лексики, запоминание которой сопровождалось жестами или особыми движениями преподавателя, усваивалась быстрее.

Процесс запоминания малоизучен, отмечают эксперты. Исследования в данной сфере помогут улучшить систему образования, в частности, поможет в изучении иностранных зыков. Кроме того, эти исследования важны для специалистов по рекламе и из других сфер человеческой деятельности.



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