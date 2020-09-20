Порошенко присвоил себе заслуги по “спасению” Украины

20.09.2020, 14:23, Разное

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что именно ему и его партии “Европейская солидарность” удалось спасти страну в трудный период. С таким заявлением он выступил перед жителями Тернополя в ходе визита в город.

Членов своей команды Порошенко назвал политической силой, которой можно гордиться. По его словам, заслуга по отражению внешней агрессии и закладке основы новой государственности Украины принадлежит его партии. Этой основой “шоколадный король” считает украинскую армию, язык и веру.

Более того, Петр Порошенко заявил, что его организация находилась в оппозиции и пользовалась широкой поддержкой среди активных граждан страны. Благодаря ей партии удалось пресечь немало “антиукраинских” и “просто тупых” инициатив. Бывший глава государства также считает, что “Европейская солидарность” – единственная политическая партия, которая борется за вступление Украины в НАТО и ЕС.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что экс-депутат Верховной рады Украины Давид Жвания обвинил Петра Порошенко в отмывании коррупционных денег. По словам Жвании, Порошенко вывел в офшор три миллиарда долларов. Кроме того, бывший парламентарий утверждает, что одному из европейских политиков заплатили пять миллионов евро за поддержку экс-президента Украины.