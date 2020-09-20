В России назвали спекуляциями заявление США о возвращении Совбезом ООН антииранских санкций

20.09.2020, 13:35, Новости дня

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что США вводят в заблуждение международное сообщество, утверждая о восстановлении санкций ООН против Ирана. Об этом говорится в заявлении ведомства, обнародованном сегодня.

“США продолжают вводить в заблуждение международное сообщество, спекулируя по поводу завершения в Совбезе ООН неких процедур по восстановлению действия санкционных резолюций СБ ООН по Ирану, которые были отменены после заключения в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)”, – говорится в заявлении российского МИД.

Там уверяют, что Совбез ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана.

“Все, что делает Вашингтон, – не более чем театральная постановка, устроенная ради того, чтобы подчинить Совет Безопасности своей политике “максимального давления” на Иран и превратить этот авторитетный орган в свой подручный инструмент. Номер не прошел”, – считают в России.

В российском МИД назвали действия США “разнузданным поведением” и отметили, что они идут вразрез с СВПД и резолюцией СБ ООН. Кроме того, США таким образом якобы наносит удар по авторитету Совбеза ООН.

“Еще в августе члены Совета Безопасности в подавляющем большинстве весьма определенно высказались по поводу правовой и процедурной ничтожности американских устремлений. В частности, они указали, что письмо госсекретаря США Помпео от 20 августа, на которое опирается Вашингтон, не может считаться “уведомлением” по смыслу резолюции СБ ООН №2231, запускающим процесс восстановления прежних резолюций. По итогам открытой дискуссии 25 августа была констатирована невозможность каких-либо действий на основе американского обращения. В сентябре эта позиция была подтверждена. Российская сторона целиком и полностью ее разделяет”, – отметили в МИД РФ.

Там добавили, что усилия по сохранению и обеспечению реализации СВПД будут продолжены.

“США должны не усугублять ситуацию, а немедленно отказаться от своего курса на разрушение СВПД и подрыв резолюции СБ ООН №2231”, – резюмировали в МИД России.

19 сентября государственный секретарь Майк Помпео объявил вступившим в силу механизм восстановления санкций, заложенный в условиях ядерной сделки с Ираном. Антииранские санкции ООН предусматривают запрет на обогащение и переработку ядерных материалов в стране, испытание и развертывание на иранской территории баллистических ракет, передачу Ирану ядерных технологий и технологий для создания баллистических ракет, а также эмбарго на поставку оружия.

Механизм восстановления санкций был заложен в резолюции 2231 Совбеза ООН о ратификации международной атомной сделки с Ираном от 2015 года. В соответствии с этим пунктом, в случае невыполнения условий соглашения любой из его участников вправе затребовать восстановление штрафных мер, и другие стороны не могут наложить вето на это требование.