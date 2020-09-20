 

В горсовете Харькова рассказали о состоянии Кернеса и опровергли фейки о том, что его “специально заразили”

20.09.2020, 13:35, Новости дня

Состояние здоровья городского головы Харькова Геннадия Кернеса не вызывает опасений за его жизнь. Об этом говорится в заявлении горсовета, опубликованном 20 сентября. 

“Информация, которую Харьковский городской совет получает из клиники “Шарите”, позволяет рассчитывать на скорое возвращение Геннадия Кернеса в Харьков”, – сказано в релизе. 

В горсовете заявили, что оппоненты Кернеса распространяют фейки о его инфицировании.

“Последним из них стала информация о том, что, мол, в команде Геннадия Кернеса уверены в том, что его специально заразили коронавирусом, а причастны к этому заражению глава Харьковской областной государственной администрации и министр внутренних дел Украины. Харьковский городской совет официально заявляет – такую версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают, а подобные информационные вбросы расценивают лишь как неумелую попытку обострить политическое противостояние в Харькове и регионе и столкнуть лбами местную и центральную власти. Эта попытка не удалась”, – добавили авторы релиза. 

Кернеса госпитализировали в одну из харьковских больниц 10 сентября. Директор департамента по вопросам информации и связям со СМИ Юрий Сидоренко заявлял, что из-за ранения, которое Кернес получил в 2014 году, и на фоне COVID-19 мэру стало хуже. Слухи о коме, инсульте и подключении городского головы к аппарату ИВЛ в мэрии не подтверждали. 

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в аэропорт Берлин-Шенефельд в Германии и госпитализировали в клинику “Шарите”. Его пасынок Родион Гайсинский в тот же день сообщил, что состояние здоровья политика стабильное, 18 сентября написал, что Кернес чувствует себя гораздо лучше.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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