 

На местные выборы в Херсонской области от “Слуги народа” идет соратник Мангера – СМИ

20.09.2020, 13:35, Новости дня

В Херсонской области на должность главы Лазурненской объединенной территориальной общины от “Слуги народа” выдвинули Сергея Белика, которого местное издание “Мост” называет соратником фигуранта по делу о нападении на активистку Екатерину Гандзюк Владислава Мангера.

Кандидатуру Белика предложил народный депутат от “Слуги народа” Алексей Ковалев. Решение о выдвижении было принято 19 сентября на партийной конференции.

Белик является действующим главой Лазурненского поселкового совета. По информации журналистов, он финансировал из государственного бюджета адвокатов, которые защищали Мангера в суде.

Кроме того, в рабочем кабинете Белика в 2019 году проходил обыск по делу об убийстве Гандзюк – правоохранители искали следы помощи еще одному подозреваемому – Алексею Левину.

По данным издания, Белик с подконтрольными ему депутатами также выделил земельный участок одному из нападавших на Екатерину Гандзюк – Владимиру Васяновичу.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а его помощника Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. В июне его арестовали, Левин находится под арестом с марта. В последний раз меру пресечения им продлили до 18 октября.

В конце июля Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием. Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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