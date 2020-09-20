 

Расчетливый Лукашенко взял Россию в “заложники”: Мы под большой угрозой

20.09.2020, 13:23, Разное

Журналист уверен, что белорусский лидер недаром съездил в Москву. Ведь он заручился абсолютной поддержкой президента России Владимира Путина. По словам Сванидзе, для белорусских силовиков это знак того, чтобы они продолжали поддерживать Александра Лукашенко.

“А это значит, что у Лукашенко нет никаких оснований уходить”, – отметил журналист. Вместе с тем, он считает, что даже если протесты стихнут, это не будет означать, что все останется как прежде: у народа останется очень глубокий осадок.

Также Сванидзе заявил, что Владимир Путин ненадолго нужен Александру Лукашенко. По его мнению, президент Белоруссии играет на том, что российский коллега “боится улицы, а также пугает Западом”. Однако, по словам журналиста, это не значит, что он нужен Путину. Он просто для него меньшее зло.

Между тем, Николай Сванидзе считает, что именно Россия сегодня в заложниках у Александра Лукашенко. Пообещав военную помощь, она вынуждена будет теперь реагировать на любые его безумные заявления. “Мы под большой угрозой”, – уверен журналист. Ведь если президент Белоруссии объявит, что на него напала Литва, Путин будет вынужден как его союзник прийти на помощь и отбиваться от НАТО.

Вместе с тем, Николай Сванидзе отметил, что на встрече с Александром Лукашенко российский лидер выглядел сильной стороной. Владимир Путин уверенно сидел, а его коллега сидел на краешке стула, смотрел на него и записывал за ним то, что он говорил.



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