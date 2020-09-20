Названа возможная причина смерти Михаила Борисова

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20.09.2020, 13:20, Новости дня

Ведущему «Русского лото», актеру и режиссеру Михаилу Борисову перед смертью диагностировали воспаление легких и выявили у него коронавирус.

По данным Рен-тв, Борисов страдал гипертонической болезнью и сахарным диабетом.

Тест на коронавирус ведущему сделали уже в больнице. Он показал положительный результат.

Сообщается, что смерть наступила в ходе транспортировки в специализированную больницу из-за остановки сердца. Борисов пережил клиническую смерть. 

Напомним, ведущий «Русского лото» Михаил Борисов ушел из жизни в возрасте 71 года, накануне его госпитализировали в одну из столичных больниц.



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