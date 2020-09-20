Названа возможная причина смерти Михаила Борисова
20.09.2020, 13:20, Новости дня
Ведущему «Русского лото», актеру и режиссеру Михаилу Борисову перед смертью диагностировали воспаление легких и выявили у него коронавирус.
По данным Рен-тв, Борисов страдал гипертонической болезнью и сахарным диабетом.
Тест на коронавирус ведущему сделали уже в больнице. Он показал положительный результат.
Сообщается, что смерть наступила в ходе транспортировки в специализированную больницу из-за остановки сердца. Борисов пережил клиническую смерть.
Напомним, ведущий «Русского лото» Михаил Борисов ушел из жизни в возрасте 71 года, накануне его госпитализировали в одну из столичных больниц.
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