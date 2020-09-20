 

Вице-премьер Узбекистана умер от осложнений на фоне коронавируса

20.09.2020, 13:20, Новости дня

Заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам аграрной и продовольственной политики Уктам Барноев умер на 57-м году жизни от осложнений на фоне нового коронавируса.

Барноев лечился сначала в столичной частной клинике, а затем проходил лечение в Германии, передает ТАСС со ссылкой на интернет-издание «Газета.uz». Коронавирус был диагностирован у него в конце июля.

С декабря 2016 года по февраль 2020 года Барноев занимал должность главы Бухарской области, с февраля 2020 года был заместителя премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.

 Ранее сообщалось, что от коронавируса умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев.



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