Эксперт Субботин рассказал, как выбрать автомобиль с пробегом

20.09.2020, 13:17, Разное

Эксперт Вячеслав Субботин в ходе интервью объяснил, на что именно нужно обращать внимание покупателю при выборе автомобиля с пробегом. Изначально необходимо проанализировать состояние кузова.

Кузов лучше при осмотре измерить посредством толщиномера. Показания соответствующего прибора позволят узнать достоверную информацию о покрытии машины. Если в автомобиле присутствует АКПП, которая ремонтировалась при показателе 100 тысяч километров, то покупатель вполне может требовать существенно уменьшить оглашенный ценник, пишет портал «Слово и дело».

Также Субботин призвал обратить внимание на одометр автомобиля, поскольку владелец продаваемой машины мог уменьшить пробег. По информации Newinform, важно оценить, в каком состоянии находятся тормозные диски и подвеска.