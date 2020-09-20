Прокуратура завела свыше 200 дел на россиян, собирающих деньги на карточки в Twitter

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20.09.2020, 13:02, Разное

Прокуратура завела 214 уголовных дел об уклонении от уплаты налогов физическими лицами в отношении россиян, публикующих в социальной сети Twitter номера своих банковских карт и явно или неявно призывающих пересылать им деньги. Параллельно против них возбудили административные дела о попрошайничестве.

Как сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на свои источники, речь идёт о личной инициативе замглавы финансового департамента ведомства Александра Прохорова. Сам он ещё с марта вместе с юротделом прорабатывает выделение онлайн-попрошайничества в отдельное наказуемое деяние.

«Начать решили с Twitter, как сети, наиболее подвергнутой подобной проблеме», – рассказал собеседник издания. – «Фигурантов собрали достаточно быстро, недели хватило. Просьбы «поздравить с днём рождения на карточку» или просто номера карт в профилях с намёком, что можно «отблагодарить» – это уже достаточные основания. Действующее законодательство не позволяет наказать с соответствующей строгостью, но сам факт судимости, последующие проблемы с трудоустройством, выездом за границу – всё это должно повлиять на этих людей и предостеречь других от подобной деятельности».

В борьбе с онлайн-попрошайничеством участвует также ФНС – ведомство разработало схему, позволяющую быстро, в течение одного часа отвечать на запросы, платил ли владелец указанной карты налог на доход для физических лиц в недавние два месяца. Эта выписка из реестров налоговой службы используется в качестве одного из оснований для возбуждения уголовного дела.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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