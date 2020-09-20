Мнение: О том, когда и как кончит Путин

20.09.2020, 12:55, Разное

Снова пошли разговоры о нездоровье Национального Лидера™. Появилась даже инфа 146%, что «уже весной». Якобы, под это достигнута договорённость перенести Единый день голосования на март-апрель, чтобы успеть обновить Госдуму.

Впрочем, помимо проблем со здоровьем, у нынешнего российского президента есть и другие риски, которые…

Могут реализоваться.

Тут необходимо заметить, что Режим™, который выстроил в России Владимир #Путин, во-первых авторитарный. Хотя и не вполне диктаторский. Во-вторых, этот режим – стопроцентно персоналистский. Квинтэссенцией чего и стал мем от Вячеслава Володина: «Есть Путин – есть Россия, нет Путина – не станет и России».

Согласно мировому опыту, персоналистские режимы в среднем существуют 10–15 лет. Однако с элементами военного и однопартийного режимов они «могут рассчитывать на вечность». Хотя более двух третей диктаторов (205 из 303) стали жертвами переворотов или других действий инсайдеров режима, чем дольше лидер находится у власти, тем меньше вероятность переворотов и тем больше возможность потери власти в результате других факторов. В их числе – переход к демократии, внешняя интервенция, естественная смерть и т.п.

Такая устойчивость объясняется, во-первых тем, что в персоналистском режиме объективно выгоднее быть сторонником диктатора, чем его противником. А во-вторых, из-за страха быть свергнутым авторитарный лидер окружает себя не способными ему противостоять или некомпетентными, но верными соратниками, что приводит к многочисленным ошибкам во внутренней и внешней политике. Нечто подобное мы и наблюдаем в современной России.

Означает ли это, что при прочих равных Владимир Путин вполне может просидеть в президентском кресле и до 2030 года, и даже до 2036-го, когда ему стукнет 84? Технически, этому ничто не мешает, кроме состояния здоровья, о реалиях которого достоверной информации нет. Но на практике уже копытом бьют молодые и амбициозные, в том числе дети высших представителей нынешней российской элиты, которые сейчас проходят обкатку на министерских и других руководящих должностях.

Поэтому нелишне узнать глас народа на сей счёт.

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