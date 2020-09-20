Баллада о Шнобеле

20.09.2020, 12:50, Разное

Он развернуть собрался вспять Историю… но дудки.

Шнобелевскую премию 2020 года получили Жаир Болсонару, Борис Джонсон, Нарендра Моди, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов — «за то, что они, используя ситуацию с пандемией COVID-19, доказали, что политики влияют на жизнь и смерть в значительно большей степени, чем ученые и врачи». Из газет

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

О нашем времени грустя —

Как страшно, как смешно было! —

Потомки спросят век спустя

О главной тайне Шнобеля.

Кто был тот Шнобель, в честь кого

В финале года жесткого

Голосовало большинство

За награжденье Джонсона,

За Трампа с Путиным В. В. —

Гигантов, скажем льстивей,

Что в Вашингтоне и Москве

Являли близость стилей;

За мудрого Гурбангулы

И миротворца Моди,

Что явно были не орлы,

Однако были в моде;

Турецкий лидер Эрдоган

С Обрадором* на пару,

И белорусский хулиган,

И гордый Болсонару!

Потомок робко спросит мать:

Что их могло объединять,

И кто был этот Шнобель,

Что в приснопамятном году

Собрал их всех в одном ряду

И премии сподобил?

Был прежде Нобель знаменит,

Но все забыли Нобеля:

Хоть он придумал динамит,

Но это так давно было!

Забыт и Шнобель, что вручал

(Хотя и был невидимым)

Награды физикам, врачам

И сверхдержавным лидерам.

Так кем он был? Ответа ждем:

Ученым?

Медиком?

Вождем?

Он был политиком мечты,

Героем в высшем роде,

Коль совмещал в себе черты

Обрадора и Моди,

И Трампа с бредом в голове

С прическою пижонскою,

И даже Путина В. В.,

Что был не ровня Джонсону?

Тогда, в столетии ином,

Легенда сложится о нем,

О достославном Шнобеле, —

Всемирной славой он гремел,

Стальные яйца он имел,

Он был отважен, честен, смел,

Но мы его угробили.

Он был красив, он был богат,

Но занимался странным:

Он мир хотел вернуть назад,

К титанам и тиранам.

Был этот замысел нелеп,

Сверхсложен, грандиозен,

Ему во всем мешал Госдеп,

Но помогала сила скреп,

Попса, просящая на хлеб,

Пригожин и Рогозин.

Он либералам возражал,

Неутомимый Шнобель,

Он федералов обожал,

А педералов гнобил,

Он был титан, герой поэм,

Гигант в античном вкусе,

Он ненавидел BLM

И баб хватал за Pussy,

Все провокаторы земли,

От Берна до Вилюя,

Его валили как могли,

Цинично маршируя,

Ему вредили всей толпой

Разнузданные нытики —

От демагогии тупой

До уличной политики;

Но Шнобель был честнее их,

Он был мужик,

И силовик,

Боец, покрытый славой,

Он перевел борьбу в партер,

Он возрождал СССР,

Он был богач, миллиардер,

Он белый был и правый!

Он нагибал и капитал,

И кино-звездо-братию,

Он вообще в гробу видал

Всю вашу демократию,

Реднеки любят вспоминать

Его крутые шутки!

Он развернуть собрался вспять

Историю…

Но дудки.

Был двадцать первый век суров —

Век шнобелевских премий,

Эпоха жуликов, воров,

Священных, так сказать, коров,

Войны полов, войны миров,

Ковидных эпидемий.

То было время громких смут,

Давно упрятанных под спуд;

Оно затронуло Бейрут,

Андорру и Эстонию…

Уже казалось, вот возьмут —

И повернут историю!

Но повернуть ее никто

Пока еще не в силе,

И лет прошло каких-то сто —

И Шнобеля забыли!

Хоть был он грозный великан,

Оплот последних могикан,

Неукротимый хулиган,

Неутомимый кобель,

Кумир врунишек и ловчил,

Он всех подмял — но опочил,

И от народа получил

В свой колоссальный шнобель.

О славься, доблестный герой!

Далекой, бурною порой

Он строил справедливый строй

Без горя и печали,

Его отвергло большинство,

Но мы припомнили его,

И призом Дарвина его

Посмертно увенчали.

Дмитрий Быков

обозреватель

* Автор знает, что ударение падает на последний слог, но иначе не лезет в ямб