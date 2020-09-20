В Костроме оштрафовали мужчину, нагадившего на памятник голубю

20.09.2020, 12:37, Разное

В ночь с 19 на 20 сентября поступил звонок в полицию от мужчины, возвращающегося со смены домой. Он рассказал, что на Сусанинской площади человек в состоянии алкогольного опьянения начал испражняться у памятника голубю мира. Сотрудники полиции, оперативно прибывшие на место, заметили пьяного мужчину, гуляющего по парку и задержали его.

Хулиганом оказался 43-летний слесарь Алексей Маркушевский, живущий неподалёку. Мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения возвращался после встречи со своими собутыльниками через Сусанинскую площадь. Проходя мимо памятника голубю мира, мужчина решил испражниться прямо на скульптуру.

После этого и последовало обращение в полицию со стороны прохожего и последующее задержание любителя горячительных напитков. В отношении Маркушевского составлен административный протокол за нарушение статей 20.1 и 20.21 КоАП РФ. Мужчина был оштрафован на 5 тысяч рублей.

Коммунальные службы оперативно очистили от фекалий памятник, и уже днём жители Костромы и просто туристы спокойно могли насладится памятником голубю мира.