Toyota анонсировала новую модель Land Cruiser Prado

20.09.2020, 12:35, Новости дня

Известная компания Toyota анонсировала предварительные заказы на усовершенствованную модель внедорожника Land Cruiser Prado.

Японские специалисты выполнили данную модель на надежной платформе Light Duty, которая позволит достичь более высоких параметров производительности и повысить прочность кузова. Вместе с тем специалисты анонсировали, что новая модель имеет более высокую проходимость, чем предшественник. Новинка Land Cruiser Prado имеет систему полного привода и ряд вспомогательных ассистентов.

Также следует отметить, что новая модель обладает 2,8-литровым дизельным мотором, который имеет 200 л.с. мощности во всех комплектациях. Новшеством стали системы синхронизации Apple CarPlay и Android Auto для подключения смартфонов. Цена автомобиля пока неизвестна.