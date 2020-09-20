Как добиться щедрости от мужчины? – Личное мнение

20.09.2020, 12:25, Разное

Две потрёпанные жизнью красавицы лет под сорок обсудили тонкий момент половой жизни: как добиться щедрости от мужчины?

В смысле, когда следует брать подарочек?

Следует ли взять его сразу — до секса? Или подождать пока издевательства все закончатся, и уже в полном праве потребовать себе ништячок?



Фото: Соцсети

Поняла бы, если б этот философский вопрос обсудили 18-летние девочки-эскортницы из Перми, но самый ржач в том, что об этом спорят две старые тётки — Анна Семенович и Юлька многодетная мать Барановская.

Тётки, вы серьёзно? Вы себя хорошо чувствуете? Перепады настроения, потливость, нервозность и месячные уже прошли и вам захотелось почесать языками на лавочке?

Семенович, нужно отдать должное её порядочности, предпочитает пост-оплату. Барановская с ней спорит — лучше до. Я же смотрю на обеих старых кошёлок и думаю, будь я мужчиной, не то что подарочек, но и на секс бы с ними не согласилась.

Даже с приставленным к виску пистолетом.

Ну реально, одна — беспардонно жирная. Всё висит — брыли, груди, бока и живот. Вторая выстрелила своей писей кучу-малу детишек, зачав их от чипсоеда, после которого нормальный мужчина не захочет соваться в тот же широкий проезд.

Сорок лет — ума нет. И адекватностью тоже не пахнет.

Подарочек за секс — вот чем заняты мысли в этих головках-картофелинах.

Короче, тётки, не забивайте себе голову отвлечёнными разговорами про половую жизнь! Секс-экспресс давно уже скрылся за горизонтом вашей станции Неликвид-товарная. Лучше берите пример с Анечки Седоковой, которая в 19-й раз вышла замуж.



Фото: Соцсети

Нашла себе дурачка, быстренько изобразила искреннюю любовь, женила, а скоро в 121-й раз родит.

Потом разведётся и, вместо подарочков, которые обычно носят в ломбард чмошницы после того, как их послали, будет снова жить на баскетбольные алименты.

Подарочки — для лохушек. Алименты — для трушных самочек-хищниц.