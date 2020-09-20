 

Эксперт Миронов назвал способ уменьшения количества звонков от мошенников

20.09.2020, 12:17, Разное

Эксперт Анатолий Миронов пояснил о способе уменьшения количества звонков, которые совершают мошенники. Он добавил, что злоумышленники не формируют так называемые «черные списки» абонентов.
На сегодняшний день практически каждому человеку хотя бы раз приходилось разговаривать с мошенником. Зачастую злоумышленники пытаются узнать информацию о реквизитах банковских карт. Эта афера появилась из-за того, что люди оставляют персональные данные в социальных сетях или же магазинах для оформления скидок и бонусов.

Миронов посоветовал не публиковать в интернете всю информацию о себе и размещать номер банковской карты. Потенциальным злоумышленникам нельзя называть CVVи срок, до которого действителен «пластик». Совершенно бессмысленно говорить мошенникам о намерении обратиться в правоохранительные органы для урегулирования ситуации, поскольку обычно на данную информацию они не реагируют, пишет портал «Политэксперт».



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