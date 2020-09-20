Ученые нашли самую древнюю в мире постель

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20.09.2020, 11:53, Разное

Ученые в Южной Африки нашли следы самой древней на Земле постели. Они были обнаружены на территории Пограничной пещеры.
Люди обустраивали ложе из пепла и множества растений. Эти события происходили около 200 тысяч лет назад в южной части Африки. В создании места для отдыха зачастую использовались остатки камфоры, которая в нынешнее время применяется для защиты от укусов насекомых, когда человек спит.

Ранее древнейшей в мире постелью исследователи считали кровать, сделанную 77 тысяч лет назад из пепла, веток осоки и ясеня. По иформации портала iReactor, она располагалась в пещере Сибуду на территории Южной Африки.



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