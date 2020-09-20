Мнение: Чарли вернулся в Москву

20.09.2020, 11:40, Разное

И уже снова предпринимает попытки задружиться с лебедями. Но лебеди игнорируют Чарли.

А вернулся Чарли неделю назад, в День танкиста, когда мы совершили 15 часовой автопробег из Казани в Москву.

До Владимирской области доехали быстро. Сделали всего пару остановок.

А дальше начались многокилометровые пробки. В общем 850 км проехали за 15 часов, домой попали уже за полночь. Отмечать День танкиста уже не было сил…