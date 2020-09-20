Мнение: Чарли вернулся в Москву
20.09.2020, 11:40, Разное
И уже снова предпринимает попытки задружиться с лебедями. Но лебеди игнорируют Чарли.
А вернулся Чарли неделю назад, в День танкиста, когда мы совершили 15 часовой автопробег из Казани в Москву.
До Владимирской области доехали быстро. Сделали всего пару остановок.
А дальше начались многокилометровые пробки. В общем 850 км проехали за 15 часов, домой попали уже за полночь. Отмечать День танкиста уже не было сил…
Источник: Ирек Муртазин
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