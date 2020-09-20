Мнение: Талоны красного директора

20.09.2020, 11:30, Разное

Работал на окраине города завод «Красный бич», до революции «Товарищество на паях братьев Хлыстовых». Во главе завода стоял красный директор: хищный, хваткий, но начисто лишённый управленческого таланта. Завод работал в дикий минус, так как продукцию выпускал морально устаревшую, некачественную, причём ещё и запредельно дорогую.

В итоге завод окончательно разорился и перешёл в руки других собственников, тех ещё бандитов. После смены руководства выяснилось, что красный директор бесконтрольно раздавал направо и налево талоны на бесплатные обеды в заводской тошниловке, компенсируя тем самым оскорбительно низкую зарплату. У многих рабочих скопились целые пачки таких талонов.

Новое руководство старые талоны отменило, предложив желающим ходить обедать домой к красному директору и к его многочисленным заместителям. Позже собственник у завода сменился ещё раз, и у руля впервые, пожалуй, с дореволюционных времён встали компетентные управленцы.

Сейчас на заводе всё более-менее в порядке. Зарплата со времён красного директора выросла на порядок, а в столовой кормят по-настоящему вкусно: былых крыс и тараканов нет и в помине. Старые рабочие, однако, недовольны. Они считают, что завод должен снова сделать отменённые талоны действительными, чтобы люди, которым красный директор много лет назад выдавал пачки талонов вместо зарплаты, могли теперь всей семьёй бесплатно питаться в заводской столовой до конца жизни.

Как полагаете, коллеги, справедливо ли такое требование? Должны ли новые собственники рассчитываться по долгам, которые владевший заводом жулик наделал много лет назад? Будет ли правильно, если новые собственники понизят зарплату всем рабочим на 5%, чтобы владельцы старых талонов были довольны?