Изменения в составе Кабмина Украины могут остановить бюджетный процесс – Разумков

20.09.2020, 11:25, Новости дня

В повестке Верховной Рады пока нет предложений по кадровым изменениям в Кабинете Министров. Об этом глава украинского парламента Дмитрий Разумков рассказал в эфире канала “Украина 24”.

“По состоянию на сегодня предложений по изменению в правительстве в повестке дня Рады нет – ни по конкретно взятым министрам, ни по Кабинету Министров в целом. Если мы говорим об общей замене Кабинета Министров, я лично считаю, что это нецелесообразно делать во время бюджетного процесса”, – сказал он.

Ротации в финансовом блоке правительства повлияют на бюджетный процесс, отметил Разумков.

“Если мы говорим о финансовом блоке, также большой вопрос – насколько это будет возможно, с учетом того, что если там приходят новые люди, когда они зайдут в этот процесс, они не скажут: “Мы на него не влияли, давайте перерабатывать все”, – и это может остановить процесс формирования бюджета на следующий год”, – добавил он.

Действующий Кабинет Министров Верховная Рада назначила 4 марта.

Народный депутат, председатель фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что осенью могут произойти кадровые перестановки в руководстве некоторых министерств. Он сказал, что у депутатов есть претензии к министрам экономического и энергетического блоков. От них, по словам Арахамии, ждут быстрых и эффективных действий, иначе уволят.

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефачук уточнил, что речь идет о министре развития экономики и министре финансов.

На 9 сентября главу Минфина Марченко приглашали “на чай” в финансовый комитет Рады. Глава комитета Даниил Гетманцев в своем Telegram после заседания комитета описал выступление министра так: “Одно слово: грусть. Больше слов нет”. Марченко говорил, что готов к любым событиям.