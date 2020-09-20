Пакет с ядом для Трампа могли отправить из Канады – СМИ

20.09.2020, 11:25, Новости дня

Адресованное президенту США Дональду Трампу письмо с ядом, предположительно, было отправлено из Канады. Об этом 19 сентября сообщило издание New York Times.

Федеральные следователи сейчас работают над тем, чтобы отследить, кто отправил письмо, и определить, были ли отправлены другие аналогичные конверты через почтовую систему.

Пакет с рицином перехватили на этой неделе превоохранительные органы США.

Рицин является частью отходов, образующихся при производстве касторового масла. Это сильнодействующий высокотоксичный яд растительного происхождения. При попадании в желудок он вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение, за которым следуют отказ печени, селезенки и почек и смерть в результате коллапса системы кровообращения. Рицин не имеет известного противоядия.