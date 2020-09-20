 

Пакет с ядом для Трампа могли отправить из Канады – СМИ

20.09.2020, 11:25, Новости дня

Адресованное президенту США Дональду Трампу письмо с ядом, предположительно, было отправлено из Канады. Об этом 19 сентября сообщило издание New York Times.

Федеральные следователи сейчас работают над тем, чтобы отследить, кто отправил письмо, и определить, были ли отправлены другие аналогичные конверты через почтовую систему.

Пакет с рицином перехватили на этой неделе превоохранительные органы США.

Рицин является частью отходов, образующихся при производстве касторового масла. Это сильнодействующий высокотоксичный яд растительного происхождения. При попадании в желудок он вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение, за которым следуют отказ печени, селезенки и почек и смерть в результате коллапса системы кровообращения. Рицин не имеет известного противоядия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Лидер Косово собрался в Гаагу «на беседу» с международным судом

02.07 / Трамп назвал слухи о «сговоре» РФ с талибами обманом

07.07 / Украина вышла из соглашения о финансовой разведке стран СНГ

25.06 / Руководитель “Электротяжмаша” будет временно отстранен от должности по собственной просьбе

17.09 / Муфтият Дагестана осудил помывших в святом источнике обувь военных

04.08 / Легендарный «Каспийский монстр» станет дербентским экспонатом

28.07 / Прекращение огня на Донбассе: Вторые сутки без жертв

22.07 / Военнослужащий США скончался в Сирии

24.08 / В Грузии число жертв падения микроавтобуса со склона увеличилось до 17

07.08 / В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска