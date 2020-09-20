Глава Минфина Украины: Мы постепенно выходим из долговой ямы
20.09.2020, 11:25, Новости дня
Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью “Радіо Свобода”, обнародованном 19 сентября, не исключил возможность увеличения госдолга Украины.
“Сейчас у нас уровень госдолга $85 млрд. В процентах [от ВВП]? Мы хотим уменьшить его в следующем году до 63,4. Сейчас на конец года будет 68. То есть это прогнозный показатель”, – отметил он, комментируя слова журналиста о том, что в конце 2018 года уровень госдолга к ВВП Украины составлял почти 61%.
Марченко сказал, что в последние годы правительство Украины проводило взвешенную долговую политику.
“Мы постепенно [выходим из долговой ямы]. Этот год у нас кризисный. И у нас есть риск того, что наш долг немного увеличится. Но в связи с тем, что в последние годы была достаточно умеренная и взвешенная долговая политика, госдолг снизился с 80% [от ВВП] 2015 году до почти ниже 60% в конце прошлого года”, – добавил он.
По данным Минфина, в июне внешний госдолг Украины составил $75,02 млрд в долларовом эквиваленте (2 269,17 млрд грн).
В соответствии с государственным бюджетом Украины, граничный объем совокупного госдолга на 31 декабря 2020-го установлен на уровне 2,36 трлн грн (из которых 2,045 трлн грн – госдолг, 318,37 млрд грн – гарантированный государством долг).
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