 

Глава Минфина Украины: Мы постепенно выходим из долговой ямы

20.09.2020, 11:25, Новости дня

Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью “Радіо Свобода”, обнародованном 19 сентября, не исключил возможность увеличения госдолга Украины. 

“Сейчас у нас уровень госдолга $85 млрд. В процентах [от ВВП]? Мы хотим уменьшить его в следующем году до 63,4. Сейчас на конец года будет 68. То есть это прогнозный показатель”, – отметил он, комментируя слова журналиста о том, что в конце 2018 года уровень госдолга к ВВП Украины составлял почти 61%.

Марченко сказал, что в последние годы правительство Украины проводило взвешенную долговую политику. 

“Мы постепенно [выходим из долговой ямы]. Этот год у нас кризисный. И у нас есть риск того, что наш долг немного увеличится. Но в связи с тем, что в последние годы была достаточно умеренная и взвешенная долговая политика, госдолг снизился с 80% [от ВВП] 2015 году до почти ниже 60% в конце прошлого года”, – добавил он. 

По данным Минфина, в июне внешний госдолг Украины составил $75,02 млрд в долларовом эквиваленте (2 269,17 млрд грн).

В соответствии с государственным бюджетом Украины, граничный объем совокупного госдолга на 31 декабря 2020-го установлен на уровне 2,36 трлн грн (из которых 2,045 трлн грн – госдолг, 318,37 млрд грн – гарантированный государством долг).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Путин выразил соболезнования Индии в связи с авиакатастрофой

27.06 / Киев побил рекорд заражения коронавирусом. Кличко рассказал, в каких районах больше всего инфицированных

13.08 / Казахстан объявил о поэтапном снятии ограничений по коронавирусу

07.09 / В Беларуси 6 августа задержали больше 600 митингующих

03.08 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 18 млн

11.08 / Названо число причастных к терроризму мигрантов, которые пытались попасть в Россию

07.08 / Украина заявила о доминировании в «минском» и «нормандском» форматах

09.08 / TikTok не передавала данные китайским властям – ЦРУ

21.07 / Предлагал запретить в РФ оборот доллара. Путин назначил депутата от ЛДПР врио губернатора Хабаровского края

25.06 / Путин поручил сформировать механизм распределения полученных от повышения НДФЛ средств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска