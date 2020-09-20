 

Белорусский политик разнес Лукашенко за попытку скрыться: Идиотизм какой-то

20.09.2020, 11:23, Разное

В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о закрытии границ с соседними западными странами – Польшей и Литвой. Об этом он сообщил в максимально странном месте – на женском форуме “За Беларусь” в Минске. Кроме того, глава государства распорядился усилить контроль на границе с Украиной.

Похоже, Лукашенко всерьез считает, что Польша и Литва могут развязать войну против Белоруссии. По словам Батьки, эти государства стали вести себя слишком непредсказуемо. Он даже обратился к гражданам соседних государств с призывом остановить своих политиков, чтобы не превратить регион в горячую точку.

Наблюдающие за происходящим в Белоруссии в ответ на это ожидаемо покрутили пальцем у виска. Так, бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что речь, которую произнес Александр Лукашенко на женском форуме, является “идиотизмом” и “бредом сивой кобылы. Политик убежден, что Варшава и Вильнюс не несут никакой военной угрозы для Минска.

Шушкевич предположил, что Лукашенко “по-старинке” пытается спихнуть вину за внутриполитические проблемы страны на Запад.

Тем временем в Евросоюзе отказались признавать итоги белорусских президентских выборов. Представители Европарламента сообщили, что перестанут признавать Александра Лукашенко президентом с 5 ноября – этой датой завершается его прежний срок правления. Таким образом, Батька больше не сможет представлять свою страну в ЕС.



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