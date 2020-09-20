СМИ сообщают о тайной свадьбе Натальи Водяновой

20.09.2020, 11:23, Разное

В субботу вечером ряд СМИ сообщил, что российская модель Наталья Водянова тайно вышла замуж за французского бизнесмена, генерального директора компании-производителя обуви Berluti Антуана Арно. Пара жила под одной крышей уже девять лет и воспитывала двух сыновей, но узаконивать свои отношения супруги не торопились.

В январе 2020 года Водянова сообщила, что скоро они с Арно сыграют свадьбу. Но в их планы вмешалась пандемия коронавируса, в результате чего супруги решили перенести бракосочетание на год. Но, по всей видимости, они все же решили не дожидаться конца пандемии. Согласно слухам, торжественное мероприятие прошло в мэрии Парижа.