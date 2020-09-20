 

Мнение: Антикоронавирусные протесты в Лондоне.

20.09.2020, 11:20, Разное

В Лондоне прошли массовые протесты против ограничительных мер по борьбе с коронавирусом и требований по ношению медицинских масок.
Протесты переросли в столкновения с полицией. По итогу – задержано более 30 человек.
В целом, по сравнению с недавними антикоронавирусными протестами в Берлине, где протестующие пытались штурмом взять Рейхстаг, британцы выступили довольно вяленько.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство Бориса Джонсона должно вступить в переговоры с протестующими и прекратить непропорциональное применение силы.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Порошенко заявил о готовности сесть в тюрьму

29.07 / Жена Эрнста показала фото прогулки с новорожденным

11.08 / Ученые: Древние гигантские крокодилы могли нападать на динозавров

31.08 / Первая жена Ефремова: За рулем машины в момент ДТП сидел «уверенный человек»

28.07 / Дэвид Бекхэм рассказал принцу Уильяму о психическом здоровье: “Я не мог открыто признаться в своих проблемах”

07.08 / Мнение: О мелкой подставе от большого партнёра

15.07 / Ржавчина

30.06 / СерпомПо: Жалкий и Вялый

29.08 / Мнение: Два сценария

10.09 / Смартфон ZTE Axon 20 5G с подэкранной камерой получил низкое разрешение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска