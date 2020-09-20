Мнение: Антикоронавирусные протесты в Лондоне.

20.09.2020, 11:20, Разное

В Лондоне прошли массовые протесты против ограничительных мер по борьбе с коронавирусом и требований по ношению медицинских масок.

Протесты переросли в столкновения с полицией. По итогу – задержано более 30 человек.

В целом, по сравнению с недавними антикоронавирусными протестами в Берлине, где протестующие пытались штурмом взять Рейхстаг, британцы выступили довольно вяленько.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство Бориса Джонсона должно вступить в переговоры с протестующими и прекратить непропорциональное применение силы.