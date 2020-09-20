 

В РФ выявлено 6 тыс. 148 новых случаев коронавируса

20.09.2020, 11:10, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 6 тыс. 148 новых случаев коронавируса в 84 регионах – это максимум с 18 июля. Общее число случаев по стране составило 1 млн 103 тыс. 399, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За сутки в РФ скончались 79 пациентов с коронавирусом, полностью вылечились 2 тыс. 895 человек, говорится в сообщении опрештаба в Telegram.

За весь период зафиксировано 19 тыс. 418 летальных исходов, выздоровело 909 тыс. 357 человек.

Накануне в РФ выявили 6 тыс. 065 случаев коронавируса, таким образом, число новых случаев увеличилось на 83.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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