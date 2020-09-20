МВД Белоруссии назвало число задержанных на субботних акциях протеста

20.09.2020, 11:10, Новости дня

На акциях протеста в городах Белоруссии в субботу было задержано 430 человек, общее число участников протестов, по данным МВД республики, составило 900 человек.

«Общее количество участников 11 протестных акций не превысило 900 человек. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения», – сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова в Telegram.

По данным МВД Белоруссии, по стране было задержано 430 человек, из них 415 – в Минске, 385 человек уже отпущены.

Между тем, как утверждает представитель ведомства, число участников акций в поддержку «мира, безопасности и спокойствия» составило 5,6 тыс. человек.

Напомним, в субботу в Минске прошла очередная несанкционированная акция оппозиции, названная «блестящим маршем». Отличительной чертой этого протеста являются яркая одежда и блестящий макияж.

Была задержана известная пожилая активистка Нина Багинская. Она стала первой участницей субботней акции. Также стало известно о неудачной попытке силовиков задержать мотоциклиста: толпе удалось его отбить.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.