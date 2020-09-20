 

Раритет: Сталинский стиль в Прибалтике

20.09.2020, 11:00, Разное

Фотовидеотур по рижскому аэропорту Спилве 

18th August 2020   Geoff Moore            

Этот гнетущий красный камень бывшего здания аэропорта Спилве в Риге  кажется, как-то отражает  историю  его  жизни  под красной властью советских времен.

Сталинский монолит здания. Где фронтон крыши украшен очень редкой лепниной с  серпом и молотом,  какую мало где  можно увидеть в Латвии сегодня.

Серп и молот на фронтоне.

Свет проникает в пещерный интерьер. Стены украшают гигантские фрески, изображающие прелести советской власти того времени.

Интерьер напоминает  свадебный торт!

Эта коммунистическая пропаганда должна была вдохновить тех, кто использовал аэропорт. В то время это был самый загруженный аэропорт на западе СССР.

Пропаганда в советском стиле в аэропорту Спилве.

Его высокий  величественный вестибюль подавлял  пассажиров  как  только  они  входили в него. [Первое что  они  видели  это  была] Огромная фреска с изображением латышей в национальных костюмах с красными советскими флагами. Фокус для любого входящего в здание.

Уникальные внутренние  интерьеры аэропорта  Спилве

На одной  из  фресок  изображен восхитительный курортный пляжный пейзаж, на другом – ключевой мост через Даугаву. Но мне было интересно, действительно ли какие-нибудь среднестатистические рабочие того времени действительно приезжали сюда, чтобы увидеть эту пропаганду?

Фреска с  пляжем в аэропорту Спилве.

Хотя воспоминания об этом периоде не считаются у большинства латышей драгоценными,  есть надежда, что само здание начнут  использовать  и сохранят. Несомненно, это образец редкой архитектуры, который следует сохранить для потомков.

Выставочное пространство.

Везде  советские информационные надписи, внутри –  с указанием служб,  таких,  например, как пункт выдачи багажа,  или снаружи  здания, со  стороны  взлетно-посадочной  полосы, –  с его названием аэропорта  на латышском и русском языках.

Надпись над  входом  в  пункт выдачи багажа  в Спилве.

Интерьер  вестибюля  можно  описать  как  похожий  на  свадебный торт. А потолок,  с покрывающими  его тиснеными сине-белыми звездными эмблемами,  напомнил мне гробницу фараона из Долины царей..

Отделка потолка.

Завершенное  через год после смерти Сталина, здание Центрального аэропорта Риги открылось в 1954 году. Впоследствии Спилве стал одним из самых крупных  и  загруженных аэропортов на западе СССР.

Внутренний вид.

Самолеты  летали из Риги в такие места, как Москва (Россия),  кроме того, было  много  местных рейсов – в Таллинн (Эстония), Каунас (Литва), Лиепая (Латвия) и Даугавпилс (Латвия).

Взлетная полоса  аэропорта  используется  до сих пор.

Сам аэропорт начал свою жизнь в период Первой мировой войны. В то время царская авиация использовала  местные  луга   как  взлетные поля  в боях  с немцами в 1916 году.

Вид на взлетно-посадочную полосу сегодня.

Здание, построенное  в  сталинском стиле, по-прежнему популярно

Гражданские легкие самолеты до сих пор используют взлетно-посадочную полосу и старые ангары. Здесь  действует летная школа. Аэропорт популярен  у многих энтузиастов авиации, которые используют крытые стоянки для хранения своих самолетов.

Сегодня бывшее здание аэропорта Спилве используется  нечасто. В основном для музыкальных мероприятий или в  качестве  пространства  для   временного размещения художественных выставок.

Посетить  аэропорт  можно из центра Риги,  который находится всего в 5 км. Садитесь в такси или попробуйте  организованный тур  о  котором  можно узнать на сайте www.rigabiketours.com. Они будут рады персонализировать тур в соответствии с вашими индивидуальными запросами.



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