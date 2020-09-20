Раритет: Сталинский стиль в Прибалтике

20.09.2020, 11:00, Разное

Фотовидеотур по рижскому аэропорту Спилве

18th August 2020 Geoff Moore

Этот гнетущий красный камень бывшего здания аэропорта Спилве в Риге кажется, как-то отражает историю его жизни под красной властью советских времен.

Сталинский монолит здания. Где фронтон крыши украшен очень редкой лепниной с серпом и молотом, какую мало где можно увидеть в Латвии сегодня.

Серп и молот на фронтоне.

Свет проникает в пещерный интерьер. Стены украшают гигантские фрески, изображающие прелести советской власти того времени.

Интерьер напоминает свадебный торт!

Эта коммунистическая пропаганда должна была вдохновить тех, кто использовал аэропорт. В то время это был самый загруженный аэропорт на западе СССР.

Пропаганда в советском стиле в аэропорту Спилве.

Его высокий величественный вестибюль подавлял пассажиров как только они входили в него. [Первое что они видели это была] Огромная фреска с изображением латышей в национальных костюмах с красными советскими флагами. Фокус для любого входящего в здание.

Уникальные внутренние интерьеры аэропорта Спилве

На одной из фресок изображен восхитительный курортный пляжный пейзаж, на другом – ключевой мост через Даугаву. Но мне было интересно, действительно ли какие-нибудь среднестатистические рабочие того времени действительно приезжали сюда, чтобы увидеть эту пропаганду?

Фреска с пляжем в аэропорту Спилве.

Хотя воспоминания об этом периоде не считаются у большинства латышей драгоценными, есть надежда, что само здание начнут использовать и сохранят. Несомненно, это образец редкой архитектуры, который следует сохранить для потомков.

Выставочное пространство.

Везде советские информационные надписи, внутри – с указанием служб, таких, например, как пункт выдачи багажа, или снаружи здания, со стороны взлетно-посадочной полосы, – с его названием аэропорта на латышском и русском языках.

Надпись над входом в пункт выдачи багажа в Спилве.

Интерьер вестибюля можно описать как похожий на свадебный торт. А потолок, с покрывающими его тиснеными сине-белыми звездными эмблемами, напомнил мне гробницу фараона из Долины царей..

Отделка потолка.

Завершенное через год после смерти Сталина, здание Центрального аэропорта Риги открылось в 1954 году. Впоследствии Спилве стал одним из самых крупных и загруженных аэропортов на западе СССР.

Внутренний вид.

Самолеты летали из Риги в такие места, как Москва (Россия), кроме того, было много местных рейсов – в Таллинн (Эстония), Каунас (Литва), Лиепая (Латвия) и Даугавпилс (Латвия).

Взлетная полоса аэропорта используется до сих пор.

Сам аэропорт начал свою жизнь в период Первой мировой войны. В то время царская авиация использовала местные луга как взлетные поля в боях с немцами в 1916 году.

Вид на взлетно-посадочную полосу сегодня.

Здание, построенное в сталинском стиле, по-прежнему популярно

Гражданские легкие самолеты до сих пор используют взлетно-посадочную полосу и старые ангары. Здесь действует летная школа. Аэропорт популярен у многих энтузиастов авиации, которые используют крытые стоянки для хранения своих самолетов.

Сегодня бывшее здание аэропорта Спилве используется нечасто. В основном для музыкальных мероприятий или в качестве пространства для временного размещения художественных выставок.

Посетить аэропорт можно из центра Риги, который находится всего в 5 км. Садитесь в такси или попробуйте организованный тур о котором можно узнать на сайте www.rigabiketours.com. Они будут рады персонализировать тур в соответствии с вашими индивидуальными запросами.