Раритет: Сталинский стиль в Прибалтике
20.09.2020, 11:00, Разное
Фотовидеотур по рижскому аэропорту Спилве
18th August 2020 Geoff Moore
Этот гнетущий красный камень бывшего здания аэропорта Спилве в Риге кажется, как-то отражает историю его жизни под красной властью советских времен.
Сталинский монолит здания. Где фронтон крыши украшен очень редкой лепниной с серпом и молотом, какую мало где можно увидеть в Латвии сегодня.
Серп и молот на фронтоне.
Свет проникает в пещерный интерьер. Стены украшают гигантские фрески, изображающие прелести советской власти того времени.
Интерьер напоминает свадебный торт!
Эта коммунистическая пропаганда должна была вдохновить тех, кто использовал аэропорт. В то время это был самый загруженный аэропорт на западе СССР.
Пропаганда в советском стиле в аэропорту Спилве.
Его высокий величественный вестибюль подавлял пассажиров как только они входили в него. [Первое что они видели это была] Огромная фреска с изображением латышей в национальных костюмах с красными советскими флагами. Фокус для любого входящего в здание.
Уникальные внутренние интерьеры аэропорта Спилве
На одной из фресок изображен восхитительный курортный пляжный пейзаж, на другом – ключевой мост через Даугаву. Но мне было интересно, действительно ли какие-нибудь среднестатистические рабочие того времени действительно приезжали сюда, чтобы увидеть эту пропаганду?
Фреска с пляжем в аэропорту Спилве.
Хотя воспоминания об этом периоде не считаются у большинства латышей драгоценными, есть надежда, что само здание начнут использовать и сохранят. Несомненно, это образец редкой архитектуры, который следует сохранить для потомков.
Выставочное пространство.
Везде советские информационные надписи, внутри – с указанием служб, таких, например, как пункт выдачи багажа, или снаружи здания, со стороны взлетно-посадочной полосы, – с его названием аэропорта на латышском и русском языках.
Надпись над входом в пункт выдачи багажа в Спилве.
Интерьер вестибюля можно описать как похожий на свадебный торт. А потолок, с покрывающими его тиснеными сине-белыми звездными эмблемами, напомнил мне гробницу фараона из Долины царей..
Отделка потолка.
Завершенное через год после смерти Сталина, здание Центрального аэропорта Риги открылось в 1954 году. Впоследствии Спилве стал одним из самых крупных и загруженных аэропортов на западе СССР.
Внутренний вид.
Самолеты летали из Риги в такие места, как Москва (Россия), кроме того, было много местных рейсов – в Таллинн (Эстония), Каунас (Литва), Лиепая (Латвия) и Даугавпилс (Латвия).
Взлетная полоса аэропорта используется до сих пор.
Сам аэропорт начал свою жизнь в период Первой мировой войны. В то время царская авиация использовала местные луга как взлетные поля в боях с немцами в 1916 году.
Вид на взлетно-посадочную полосу сегодня.
Здание, построенное в сталинском стиле, по-прежнему популярно
Гражданские легкие самолеты до сих пор используют взлетно-посадочную полосу и старые ангары. Здесь действует летная школа. Аэропорт популярен у многих энтузиастов авиации, которые используют крытые стоянки для хранения своих самолетов.
Сегодня бывшее здание аэропорта Спилве используется нечасто. В основном для музыкальных мероприятий или в качестве пространства для временного размещения художественных выставок.
Посетить аэропорт можно из центра Риги, который находится всего в 5 км. Садитесь в такси или попробуйте организованный тур о котором можно узнать на сайте www.rigabiketours.com. Они будут рады персонализировать тур в соответствии с вашими индивидуальными запросами.
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