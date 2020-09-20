Русскоязычные СМИ Кипра

20.09.2020, 11:00, Разное

Каждый пятый киприот считает русский вторым языком в стране

16 сентября 2020 |Источник: Russian Media Group

Фото: linguis.net

В Европейском Союзе 23 официально признанных языка, в то время как существует порядка 60 региональных языков коренных народов и языков меньшинств. 54 процента европейцев могут разговаривать на одном дополнительном языке, а 25 процентов – на двух.

В то время как европейцы в подавляющем большинстве считают английский язык самым полезным иностранным языком для изучения и признают его вторым.

Неудивительно, что русский язык преобладает в Финляндии, Литве, Латвии и Эстонии. А 19% населения Кипра признают русский вторым национальным языком страны. Немецкий язык считается самым полезным вторым языком людьми не менее чем в одиннадцати странах.